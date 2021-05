À Herseaux, les vols dans ce cimetière se multiplient: "Parfois tout est parti", déplore Mariette, venue se recueillir sur la tombe de son mari

Depuis près d'un an, les familles subissent des vols de fleurs déposées sur les tombes des défunts au cimetière d'Herseaux, dans la commune de Mouscron. Cela fait environ un an que la tombe du papa de Vincent est la proie des voleurs. Ces vols sont très particuliers puisque seules les fleurs à repiquer sont dérobées. La situation est incompréhensible. "C'est quand même très spécial, affirme Vincent, c'est très rare qu’il prenne une potée entière, il prend les fleurs qui lui convient, on dirait qu'il fait son marché dans le cimetière"

D’autres familles sont également concernées par ces vols à répétition. Pour Mariette, qui vient quotidiennement se recueillir sur la tombe de son mari, cela devient compliqué à gérer moralement. "On ne sait jamais ce qui nous attend quand on arrive, parfois tout est parti. J’étais venu les emmener avec mon petit fils le mardi, et le dimanche de Pâques, c'était parti."

De son côté, la commune prend la situation très au sérieux

Elle étudie la possibilité d’installer des caméras et d’éventuellement laisser un seul accès au cimetière. "Je dis aux familles qui ont été volées, d’aller déposer plainte à la police, donc il y a eu des mains courantes qui ont été déposées, explique Ann Cloet, échevine des cimetières, l’agent de quartier est également informé. Il y a une personne qui a été suspecté, mais voilà, sans preuves, on peut difficilement faire quelque chose.

Une enquête de police est toujours en cours.