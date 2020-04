La famille d'Adil, tué à Anderlecht, demande la désignation d'un juge d'instruction

(Belga) L'avocat de la famille d'Adil, un jeune homme décédé à l'issue d'une course-poursuite avec la police vendredi soir à Anderlecht, a demandé au parquet de Bruxelles la désignation d'un juge d'instruction pour enquêter sur les circonstances de l'accident.

"En tant qu'avocat de la famille, je demande que le parquet mette ce dossier à l'instruction, sans que la famille ne doive effectuer cette démarche. Un juge d'instruction doit être désigné, qui est un juge indépendant pouvant instruire à charge et à décharge. Dans ces circonstances concernant la mort d'un jeune impliquant des policiers, il faut que ce soit un juge d'instruction qui mène l'enquête en toute indépendance", a déclaré lundi Me Alexis Deswaef. Deux dossiers sont actuellement ouverts au parquet de Bruxelles, l'un pour entrave méchante à la circulation et l'autre pour l'accident de roulage. Vendredi soir vers 21h00, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Midi a pris en chasse deux jeunes hommes en scooter, au niveau de la place du Conseil à Anderlecht, lesquels avaient pris la fuite en les voyant venir vers eux. Une autre patrouille de police, appelée en renfort, est alors arrivée en voiture en sens inverse, sur le quai de l'Industrie. L'un des scooters a dépassé une camionnette, selon le parquet, et s'est donc retrouvé face au véhicule de police. Il l'a percuté de plein fouet. Le conducteur du scooter, un jeune Anderlechtois prénommé Adil, âgé de 19 ans, est décédé sur le coup. À la suite de ces faits, des émeutes ont éclaté à Anderlecht samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant d'importants dégâts sur des véhicules, des bâtiments de la police et du mobilier urbain. Une centaine de personnes a fait l'objet d'une arrestation, pour la plupart administrative. (Belga)