La famille de Jürgen Conings, sur les lieux de la découverte, peine à croire au suicide

Le corps retrouvé dans le bois de Dilsen est bien celui de Jürgen Conings, a confirmé le parquet fédéral dimanche en début de soirée à la presse. Le corps était déjà dans un état de décomposition avancé. En fin de compte, Jürgen Conings a été retrouvé à quelques kilomètres de l'emplacement de son Audi Q5 et de l'endroit où un sac à dos militaire contenant des provisions, des munitions et des médicaments a été retrouvé plus tard.

Dès l'annonce de la découverte du corps, plusieurs membres de la famille de Jürgen se sont rendus sur place.

"Je veux attendre Jürgen ici. Je veux le voir pour être sure que c'est lui et pour savoir ce qu'il lui est arrivé car jusqu'ici on a reçu aucune information. Rien du tout", a exprimé une nièce de Jürgen Conings sur les lieux de la découverte en milieu d'après-midi.

La famille demande des réponses et ne croit pas à la thèse du suicide. Une tante du militaire a ajouté: "Je ne crois pas qu'il se soit suicidé. Jamais. Je le connais." La nièce enchaîne: "On a encore tellement de questions. On a entendu qu'il était d'extrême droite, que c'est un terroriste, etc. Il y a des preuves pour dire cela ? Je n'ai encore rien vu, Jürgen n'est pas comme cela."