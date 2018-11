La Hulpe: en pleine visite pour vendre leur terrain, ils découvrent le crâne d'un quinquagénaire

Le crâne d'un homme a été découvert mardi, et le reste de son squelette mercredi, sur un terrain en friche à La Hulpe, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Des propriétaires qui faisaient visiter leur terrain à de potentiels acheteurs y ont découvert un crâne, mardi après-midi, le long de l'avenue Ernest Solvay. Ils ont immédiatement fait appel aux forces de l'ordre qui, dans un premier temps, n'ont rien découvert d'autre sur le site. Les policiers sont retournés sur les lieux mercredi matin, en compagnie d'une équipe du département d'identification des victimes (DVI) et de maîtres-chiens. Après quelques minutes de fouilles, ils ont mis au jour le reste du squelette.



Un médecin-légiste dépêché sur les lieux a établi le moment du décès à environ six mois. Le squelette appartiendrait à un homme âgé d'une cinquantaine d'années. "Aucune disparition correspondant à ce type de personne n'a été signalée au DVI ces derniers mois", précise le procureur du Roi du Brabant wallon, Jean-Claude Elslander.



Une autopsie sera pratiquée sur les restes de la victime pour tenter de déterminer la cause de la mort. Aucune piste n'est écartée. Le corps se trouvait sous des feuillages, à moitié enterré. "Cela ne signifie pas forcément qu'il y ait eu l'intervention d'un tiers", nuance le procureur brabançon.