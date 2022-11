(Belga)

Les autorités ont annulé, lundi soir, l'avis de recherche publié plus tôt dans la journée concernant la disparition de Jessy Deckx, âgée de 17 ans, qui a été retrouvée en bonne santé. La jeune avait été vue pour la dernière fois à Geel le dimanche 20 novembre et ne s'était plus manifestée depuis. (Belga)