La jeune voyageuse américaine Gabby Petito a été étranglée

La jeune voyageuse Gabby Petito, dont la disparition a suscité une vive émotion aux Etats-Unis, est décédée par strangulation et sa mort est un homicide, a annoncé mardi le médecin légiste ayant supervisé son autopsie.

"La cause de la mort est la strangulation et il s'agit d'un homicide", a indiqué le Dr Brent Blue, du comté de Teton dans l'Etat du Wyoming (nord-ouest) où le corps de la jeune femme de 22 ans avait été retrouvé le 19 septembre. Elle a été tuée trois à quatre semaines avant la découverte de son corps près du parc national de Grand Teton, a-t-il ajouté sans donner d'autres détails sur l'autopsie. Son ex-petit ami, Brian Laundrie, est activement recherché par les autorités mais reste introuvable. Qualifié de "personne digne d'intérêt pour l'enquête", il a été inculpé pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire. Le couple avait quitté New York en juillet pour un voyage dans une camionnette aménagée censé durer quatre mois et dont les étapes, dans les décors grandioses des parcs nationaux de l'Ouest américain, étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos. Mais le 1er septembre, Brian Laundrie est rentré seul avec le van à leur domicile de Floride. Le 11 septembre, la famille de Gabrielle Petito a signalé sa disparition, disant n'avoir pas eu de nouvelles d'elle depuis la fin août.