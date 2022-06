La maison de Marc Dutroux, surnommée maison de l'horreur, va être détruite: les engins de démolition sont arrivés à Marcinelle

L'habitation de Marc Dutroux à Marcinelle est surnommée depuis 25 ans la maison de l'horreur. À partir d'aujourd'hui, elle va être détruite.

C'est un bâtiment symbole d'horreur. La Belgique la découvre 15 août 1996. Marc Dutroux, arrêté deux jours plus tôt, mène les enquêteurs jusqu'à sa maison de l'avenue Philippeville à Marcinelle. Sabine et Laetitia en sortent vivantes. Aujourd'hui, cette maison s'apprête à disparaître du paysage carolo. Les premiers engins de démolition sont arrivés peu avant 7h ce mardi. D'abord une nacelle puisqu'il faut commencer par le désamiantage du bâtiment.

La façade de la maison est actuellement recouverte d'une fresque : l'enfant au cerf-volant. Elle disparaîtra en même temps que la maison. En face, sur des palissades longeant le chemin de fer voisin, des peintures réalisées par des habitants du quartier resteront.

Les ouvriers confient tenter de faire de cette démolition un chantier comme les autres. Mais il ne l'est pas. La maison où ont été séquestrées les victimes de Marc Dutroux ne sera pas démolie au bulldozer mais démolie. Car il faut préserver la cave où avait été aménagée la cache. Cette dernière restera en sous-sol du jardin, à la demande des familles des victimes.

C'est un soulagement pour les riverains. C'est bien qu'on la démolisse pour oublier. Mais qu'on n'en fasse pas un lieu de recueillement. Ça va encore attirer les gens, c'est trop. On n'oubliera pas. Ça, c'est sûr", indique une riveraine. "J'aimerais autant que ce soit terminé et qu'on la démolisse le plus possible", ajoute une autre.

Les riverains ont envie de tourner la page. Mais avec cette maison, dressée comme un nez au milieu du visage, c'est impossible. Il est important pour eux qu'elle disparaisse. Afin que le quartier puisse retrouver sa sérénité.

En lieu et place de la maison, un jardin surélevé verra le jour à la fin 2023. Il n'a nulle vocation à devenir un lieu de recueillement, simplement un symbole d'espoir.