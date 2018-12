Theo Francken coincé chez lui: sa maison a été placée en quarantaine

La maison de Theo Francken a été placée sous quarantaine lundi après que l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration a ouvert une enveloppe contenant de la poudre blanche dans son bureau, a indiqué ce dernier à l'agence Belga. Personne ne peut provisoirement sortir de l'habitation.



Theo Francken, sa femme et ses enfants sont ainsi coincés dans leur maison de Lubbeek (Brabant flamand). La police, les pompiers et la protection civile sont en chemin. Une nouvelle analyse de la menace est également en cours. "La haine et le discours haineux peuvent maintenant cesser. Le débat sur les migrations est un débat difficile mais cela n'avait jamais été aussi loin", a réagi un Theo Francken sous le choc, à quelques heures du Nouvel An. "Espérons que cela s'avère être une fausse alerte et qu'il n'y a rien de dangereux".



Deux collaborateurs de Theo Francken étaient également présents au moment où ce dernier a ouvert le courrier. Eux non plus ne peuvent pas quitter l'habitation pour le moment. Outre les services de secours, le centre de crise a également été alerté et est actuellement en train de réaliser une nouvelle analyse de la menace concernant celui qui est également bourgmestre de Lubbeek.



Il est difficile de prédire combien de temps la famille Francken devra rester cloîtrée chez elle. Au début de cette année, l'ancien secrétaire d'Etat avait déjà reçu une lettre suspecte, qui contenait alors de la poudre et une balle. Elle était arrivée à son cabinet et non à son domicile. Quelques heures plus tard, les lieux avaient finalement été libérés.