La mobilisation continue en Australie pour retrouver Théo Hayez: des volontaires épaulent les enquêteurs

Les recherches physiques dans le cadre de la disparition du jeune Belge, Théo Hayez (18 ans), en Australie ont été suspendues au cours des derniers jours dans la station balnéaire de Byron Bay en raison des intempéries, mais une initiative locale est lancée pour que des fouilles soient entreprises dimanche.



À l'initiative des proches du jeune homme et de résidents de Byron Bay, un appel est lancé à la communauté pour contribuer aux recherches dimanche. Les volontaires sont encouragés à porter des chaussures de marche, des vêtements couvrants et de se munir d'eau et de nourriture en suffisance.



Une source policière a en outre indiqué que l'enquête n'avait pas permis de dégager de nouvelles informations. L'arrivée de policiers belges pour soutenir les policiers australiens dans leur enquête est imminente. Deux enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde, ainsi qu'un membre de la cellule disparition seront détachés pour une dizaine de jours. Le jeune Belge n'a plus donné signe de vie depuis le 31 mai.