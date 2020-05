Le Musée juif de Belgique était la cible d'une attaque terroriste il y a six ans: "Chacun d'entre nous a le devoir de lutter pour l'égalité"

Le Musée juif de Belgique (MJB) a commémoré dimanche, en présence notamment du Grand Rabbin de Belgique Albert Guigui, le sixième anniversaire de l'attentat qui coûta la vie à quatre personnes. La cérémonie a eu lieu en cercle restreint en raison de la crise du coronavirus.

La cérémonie de commémoration a eu lieu dans la cour du Musée juif de Belgique, où se trouve la plaque en mémoire des quatre victimes de l'attentat. Une dizaine de personnes ont assisté à la cérémonie. Philippe Blondin, président du musée, a été le premier à prendre la parole. Il a parlé du rôle éducatif du Musée juif, un lieu où aucun sujet ou discussion n'est évité et où les élèves sont libres de poser des questions. Le Grand Rabbin de Belgique a ensuite prononcé une prière et a allumé quelques bougies en mémoire des victimes. Lors de son discours, il a souligné que la lutte contre le terrorisme était loin d'être terminée.

"(Les terroristes) continuent à se battre contre notre démocratie. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne devons pas oublier que le terrorisme signifie aussi que chacun d'entre nous a le devoir de lutter pour l'égalité entre les personnes et contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de xénophobie", a souligné M. Guigui.

Il y a exactement six ans, l'auteur de ces actes, Mehdi Nemmouche, est entré dans le musée juif et a tiré sur quatre personnes. Un couple israélien et deux employés du musée ont été tués. En mars 2019, le tireur Mehdi Nemmouche a été condamné à la prison à vie pour cette attaque. Son complice Nacer Bendrer, qui avait fourni les armes, a été condamné à 15 ans de prison.