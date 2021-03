La plus grande opération de police jamais menée en Belgique: "Le travail ne fait que commencer"

Plus de 200 perquisitions ont été menées à travers le pays ce mardi matin. Cette opération a mobilisé plus de 1.200 policiers. Elle viserait une organisation criminelle très développée avec de multiples ramifications, notamment dans le trafic de drogues à grande échelle.

Un énorme coup de filet depuis 5h ce matin. 1400 policiers sont mobilisés, appuyés par les forces des unités spéciales de la police fédérale et déployés dans six arrondissements judiciaires, guidés par deux postes de commandement. Au total 200 perquisitions sont menées à Anvers, Bruxelles, Charleroi et Liège. 48 personnes sont privées de liberté.

"Aujourd’hui, l’opération d’envergure menée ce matin est la toute première manifestation vraiment visible de ce dossier. Mais le travail ne fait que commencer. Aujourd’hui c’était véritablement la plus grande action simultanée de police judiciaire que nous ayons jamais menée dans ce pays à ce jour", a déclaré Eric Snoeck, directeur général de la police judiciaire fédérale, ce mardi lors d’une conférence de presse.



Une organisation criminelle de grande envergure se trouve dans le viseur de la police judiciaire. Corruption, blanchiment d’argent, trafic de diamants et de drogue… 17 tonnes de cocaïne ont déjà été interceptés.



"Nous avons réduit au silence les moyens de communication et toute la ligne de commandements de plusieurs organisations criminelles de type mafieuse, et notamment impliquées dans le trafic de drogue international, voire mondial. La coopération internationale avec nos voisins néerlandais est restée déterminante dans l’obtention de ces résultats", a expliqué Eric Snoeck.

1,2 million d’euros, 15 armes prohibées dont 6 armes à feu, 8 véhicules de luxe servant à compter les billets. Des uniformes de police sont saisis par les enquêteurs qui ont aussi découvert de nouvelles pratiques criminelles.



Dans le milieu policier, peu de personnes étaient mises au courant de cette opération exceptionnelle afin d’éviter les soupçons et les fuites. Depuis le mois de juin 2019, les enquêteurs avaient infiltré le milieu du crime organisé avec au final, ce résultat impressionnant.