La police a diffusé un avis de recherche pour une femme disparue à Saint-Gilles

(Belga) La police a diffusé, lundi, à la requête du parquet de Bruxelles et en collaboration avec Child Focus, un avis de recherche au sujet d'une femme de 33 ans qui a disparu à Saint-Gilles. Elle n'a plus donné signe de vie depuis dimanche.

"An Van Hoeyveld, une jeune femme âgée de 33 ans, a quitté le centre 'Hubbie', situé rue de la Source à Saint-Gilles, dimanche 16 octobre 2022 vers 18h30. Depuis, elle ne s'est plus manifestée", mentionne l'avis de recherche. "An mesure 1m65, est de corpulence forte, a les yeux bruns et les cheveux bruns roux voire rouge. Au moment de sa disparition, elle portait une robe bleue à motifs, un gilet mauve clair et des baskets avec des paillettes. Elle était en possession d'un sac à main à motifs floraux. Elle pourrait se trouver à la côte belge. Cette personne a besoin de soins médicaux". Toute personne ayant vu An Van Hoeyveld ou connaissant l'endroit où elle se trouve est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000. Les témoins peuvent aussi contacter les enquêteurs à l'adresse mail: avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)