La police à la recherche d'un détenu qui s'est échappé à Zelzate

Un homme de 21 ans s'est échappé à l'issue de sa consultation vendredi matin à l'hôpital psychiatrique "Sint-Jan-Baptist" à Zelzate, en Flandre orientale, après son transfert depuis la prison d'Anvers. La police fédérale a émis un avis de recherche.

Le détenu, Delano Westerwoudt, mesure 1m90 et est de corpulence costaude. Il a des cheveux bouclés blond foncé mi-longs rasés sur les côtés. Au moment de son évasion, il portait un jean noir, un sweat noir avec l'inscription "RAW" sur le devant et des chaussures noires, précise la police. Les personnes qui détiennent des informations utiles peuvent prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse avisderecherche@police.be ou le numéro gratuit 0800/30.300.