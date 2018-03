La police arrête un fugitif à l'aéroport de Bruxelles

L'homme de 32 ans qui avait abattu le père de sa compagne en 2014 sur un des quais de la Lys (Henleykaai) à Gand a été arrêté mardi à l'aéroport de Zaventem, a indiqué mercredi la section gantoise du parquet de Flandre orientale. Le trentenaire avait été condamné à 17 ans de prison en octobre dernier pour meurtre. Il avait cependant réussi à quitter le pays car la justice n'avait pas prolongé les conditions de sa libération provisoire lui interdisant un tel déplacement.





Rappel des faits



Les faits s'étaient produits le 24 juin 2014, vers 20h45, sur un des quais de la Lys. Ceylan C., désormais âgé de 32 ans, avait abattu Calik H., âgé de 38 ans, avec une arme à feu lors d'une dispute qui avait dégénéré. Le suspect avait ensuite pris la fuite avant d'être arrêté non loin de là.



Le tireur, habitant de Gand, entretenait alors une relation avec la fille d'une famille originaire de Lokeren. Le père de celle-ci s'était déjà déplacé jusqu'à Gand plusieurs fois pour indiquer au jeune homme que la relation devait s'arrêter. Une nouvelle confrontation avait eu lieu le 24 juin. La victime avait emmené son beau-frère avec lui, mais Ceylan C. était, lui, venu armé. Calik H. avait été touché à la tête et était décédé plus tard à l'hôpital.







Présent aux audiences, absent lors du jugement



Le Gantois avait ensuite été poursuivi pour l'assassinat du père de sa compagne et tentative d'assassinat sur le beau-frère. En octobre dernier, le tribunal correctionnel de Gand avait estimé qu'il n'y avait pas eu de préméditation et condamné l'homme à 17 ans de prison. Si ce dernier avait toujours été présent lors des différentes audiences, il n'avait pas comparu lors du jugement, le 16 octobre. Le tribunal avait demandé son arrestation immédiate mais l'intéressé échappait depuis lors à la justice.