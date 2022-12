La police australienne à la recherche d'un homme originaire de Belgique disparu à Sydney

(Belga) La police de Nouvelle-Galles du Sud est à la recherche de Stef Vandevelde, a confirmé son porte-parole samedi (heure locale) à Belga. L'homme originaire de Belgique et âgé de 29 ans a été vu pour la dernière fois mardi après-midi dans le centre des affaires de Sydney, capitale de cet État fédéré australien.

La police de Nouvelle-Galles du Sud n'est cependant pas habilitée à confirmer le statut de son visa, ni s'il était déjà connu des forces de l'ordre en Australie auparavant, a ajouté le porte-parole. Un enquêteur de la police locale a été mandaté pour enquêter sur cette disparition. Les prochaines étapes consisteront notamment à prendre contact avec la famille et à consulter les données téléphoniques et financières, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines, selon le porte-parole. Un fonctionnaire de l'ambassade de Belgique en Australie a de son côté déclaré que celle-ci "a été saisie de l'affaire et assistera la famille si elle en fait la demande le cas échéant", ajoutant qu'il ne pouvait pas communiquer davantage d'informations à ce stade. La police de Nouvelle-Galles du Sud a diffusé vendredi un avis de recherche après la disparition de Stef Vandevelde. Sa famille et ses amis n'ayant pas réussi à le contacter, ils se sont tournés vers les forces de l'ordre. (Belga)