La police de Bruxelles Nord va se doter d'un chien pour développer un concept inédit en Belgique

La zone de police de Bruxelles Nord a signé voici quelques semaines un protocole d'entente avec la fondation Mira, basée au Québec et qui s'occupe de la formation de chiens d'assistance, afin d'acquérir un chien de soutien émotionnel pour les victimes, indique mardi dans un communiqué la zone de police qui réunit les communes de Schaerbeek, Saint-Josse et Evere.



Les policiers ont en effet constaté depuis longtemps déjà un vide en matière d'accompagnement des victimes durant le processus judiciaire qui peut se révéler parfois long et difficile, souligne la police. Particulièrement lorsqu'il s'agit de mineurs d'âge ou de victimes de violences conjugales. Offrir une meilleure assistance aux victimes était dès lors essentiel aux yeux de la police qui a décidé de se doter d'un chien de soutien émotionnel, un concept développé voici plusieurs années au Canada mais totalement inédit en Belgique.

Le chien est en effet connu pour jouer un rôle bénéfique tant sur le plan psychologique que sur le plan physiologique en réduisant le stress et l'anxiété mais peut également détendre le climat lors de l'audition des victimes, souligne la police.

Le meilleur ami de l'homme participera également aux actions de proximité mises sur pied par la police de Bruxelles Nord qui devrait accueillir sa nouvelle recrue à quatre pattes d'ici le mois d'octobre, précise Louise Wéber, en charge de la communication de la zone de police.