La police de Charleroi découvre un homme "ensanglanté au milieu de la rue": il est condamné à un an de prison pour coups et blessures

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné ce mardi matin Samir G. à un an de prison avec un sursis simple de cinq ans. Le prévenu, âgé de 30 ans et détenu à la prison de Jamioulx, était poursuivi pour tentative de meurtre, coups et blessures volontaires et port d'une barre de fer. Le ministère public avait requis une peine de six ans de prison à son encontre. Il a été acquitté de la prévention de tentative de meurtre.

Le 5 juin, une patrouille policière de la zone de Charleroi a découvert un homme sur la voie publique dans le centre-ville de Charleroi. "L'individu est ensanglanté au milieu de la rue avec deux coups de couteau à l'omoplate gauche et au bras. Selon la victime, le prévenu portait une barre de fer et un autre protagoniste lui a asséné deux coups de couteau", avait précisé le substitut Signor.

Samir G. ne contestait pas avoir été en présence d'un autre homme lors d'une rixe. "J'ai simplement poursuivi un des hommes et je me suis saisi d'une barre de fer. Mais je n'ai pas porté de coups et je ne sais pas si l'autre participant était armé d'un couteau", avait-il expliqué.

Une peine de six ans de prison avait été requise contre le prévenu. Me Puccini, à la défense, avait plaidé un acquittement pour les deux premières préventions et un sursis simple pour le port de la barre de fer.