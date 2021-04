La police de Tournai à la recherche du propriétaire de deux chameaux et d'un dromadaire

(Belga) La police de Tournai a été avisée, la nuit de dimanche à lundi, de la présence d'un dromadaire et de deux chameaux dans le village de Marquain. Les animaux ont été capturés et placés provisoirement dans une prairie. "On ne connaît toujours pas le propriétaire de ces animaux", a indiqué le bourgmestre de Tournai.

"À quelques jours près, cela aurait pu passer pour un canular du 1er avril. Les faits sont pourtant bien réels. Malgré les recherches, on a toujours pas eu connaissance du propriétaire des animaux. Dès ce mardi, nous allons prendre contact avec le parc animalier 'Pairi Daiza' afin qu'il puisse recueillir les animaux", explique bourgmestre de Tournaile Paul-Olivier Delannois. Des riverains avaient signalé durant la nuit à la police que deux chameaux et un dromadaire couraient le long de la chaussée de Lille au niveau des localités d'Orcq/Marquain (Tournai). Arrivée sur place, une patrouille a constaté que l'information était exacte. Afin de placer ces animaux, la police a vainement tenté de prendre contact dans le courant de la nuit avec Pairi Daiza et Veeweyde (société royale protectrice des animaux). Grâce à l'amabilité d'un proche agriculteur, le trio a été placé lundi matin dans une prairie de la rue des Couvreurs à Marquain, dans l'attente de retrouver leur propriétaire. Il n'est pas impossible que ces trois animaux aient franchi la proche frontière franco-belge. La police de Tournai, contactée en fin d'après-midi, n'a pas fourni davantage d'information sur les faits. (Belga)