La police de Trèves précise que le bébé parmi les cinq morts était âgé de 9,5 semaines

(Belga) La police de Trèves, dans le sud-ouest de l'Allemagne, a corrigé une information communiquée auparavant au sujet de l'âge du bébé tué avec quatre autres personnes par un conducteur fou mardi. Le nourrisson était âgé de 9,5 semaines, et non de neuf mois comme indiqué précédemment.

Mardi, un homme de 51 ans au volant d'un puissant véhicule a semé la mort sur une artère très fréquentée de cette ville allemande. Ivre au volant, il a précipité son SUV sur les passants déambulant le long des magasins percutant mortellement cinq personnes, dont cette fillette de neuf semaines et demie. Les autres personnes décédées sur-le-champ sont le père de 45 ans de cet enfant et trois femmes de 25, 52 et 73 ans, a confirmé la police de Trèves. Une quinzaine d'autres personnes sont blessées, certaines grièvement. Le conducteur allemand a été intercepté par la police qui exclut à ce stade l'hypothèse d'un motif politique, terroriste ou religieux pour son acte. (Belga)