La police de Namur démantèle une bande organisée: ils volaient des voitures et dévalisaient des camions dans plusieurs provinces

La police judiciaire de Namur a démantelé une bande organisée, qui volait des voitures et dévalisait les camions stationnés sur les aires d’autoroutes.

Un commissaire dévoile le butin des malfrats découvert dans un appartement et dans des boxes de garage.

"Tout ce matériel et ces objets proviennent probablement de vols dans des habitations. On a aussi tout ce qui provient de vols effectués dans des camions stationnés sur des aires d’autoroutes", explique Emmanuel Marique, responsable de la section "Banditisme" à la police judiciaire fédérale de Namur.

Une partie seulement du butin. Le reste est entreposé ailleurs. On y trouve notamment des armes. 216 taques vitrocéramiques et 35 groupes électrogènes.

"On a dû utiliser trois camionnettes et un 4 tonnes pour déménager donc toute une partie du butin retrouvé se situe dans un autre endroit sécurisé", précise Emmanuel Marique.

Basé à Monceau-sur-Sambre, la bande sévissait dans les provinces de Namur, du Hainaut et du Brabant wallon. Sa spécialité : dévaliser les remorques de camion sur les aires d’autoroute et s’introduire dans les maisons pour voler les voitures.

"On a aussi retrouvé de nombreuses clés de voiture. Il est possible qu’il y ait beaucoup plus de voitures volées par cette bande", indique Charlotte Fosseur, magistrat du parquet de Namur.

Fin de semaine dernière, les enquêteurs interceptent cinq individus, tous en situation illégale sur le territoire. Ils agissaient depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. Depuis six mois, la police fédérale de Namur observe une recrudescence de vols de voiture au domicile. Il est probable que la bande arrêtée ne soit pas la seule responsable de tous ces faits.