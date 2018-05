La police flashe un motard à 142 km/h à Villers-la-Ville: et ce n'est pas sur l'autoroute...

Un motard a été flashé à 142 km/h dans une zone où la vitesse autorisée est limitée à 70 km/h, à Villers-la-Ville, a-t-on appris mercredi auprès de la zone de police Orne-Thyle, dans le Brabant wallon.

Une opération de contrôle de vitesse a été menée, les samedi 14 et dimanche 15 avril, dans les entités de Chastre, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert et Walhain. Lors de cette opération, 3.068 véhicules ont été contrôlés et 185 procès-verbaux ont été rédigés.



Une moto a été photographiée alors qu'elle circulait à la vitesse mesurée de 142 km/h sur la chaussée de Namur, à Villers-la-Ville, où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.



Le conducteur d'une voiture a quant à lui été contrôlé dans la rue Try des Rudes, à Chastre, à la vitesse mesurée de 107 km/h, au lieu de 50 km/h. Un autre véhicule a été flashé à 97 km/h, dans l'avenue des Combattants à Court-Saint-Etienne, où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.