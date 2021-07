La police inaugure son plus grand centre d'entraînement du pays: "On a pu voir des exercices très impressionnants comme une prise d'otages"

Ce mardi matin, le domaine 'Westakkers' en Flandre orientale a été officiellement inauguré par la police et diverses autorités, dont la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden et le secrétaire d’état chargé de la régie des bâtiments, Mathieu Michel.

La police a inauguré ce mardi son plus grand centre d’entraînement du pays. Il est situé à Beveren, près d’Anvers et fait 50 hectares. Cela correspond à environ 70 terrains de football. Toute cette étendue va permettre aux polices locales et fédérales de réaliser des exercices en taille réelle.

A cette occasion, des démonstrations d’exercice ont été effectuées devant des responsables de la police, ainsi que les ministres et la presse.

"On a pu voir ici des reconstitutions impressionnantes de manifestations qui tournent mal avec des jets de pierre, des cocktails Molotov, des fumigènes et l’intervention de la brigade canine, mais aussi une fausse prise d’otages avec l’intervention très spectaculaire des unités spéciales. Des hélicoptères, des coups de feu. Bref, un terrain comme celui-ci est essentiel puisqu’il est vaste et à l’abri des regards", a expliqué Hanan Harrouch en direct dans le RTL INFO 13h.

Deux hélicoptères étaient mobilisés à cette occasion, ainsi que des véhicules blindés et un sniper.

'Westakkers' est un ancien domaine militaire situé sur le territoire de Sint-Niklaas et Beveren. La police utilise le site depuis longtemps, mais grâce à l'achat réalisé par la Régie des Bâtiments et à un plan ambitieux de la Police Fédérale, le site deviendra un lieu multifonctionnel.

L’achat du terrain représente un investissement fédéral de 16 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 5 millions d’euros pour les aménagements prévus ces prochaines années.