La police lance un avis de recherche pour ces individus: ils sont suspectés d'avoir séquestré et torturé un homme durant des jours

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet fédéral.

Dans le cadre d’une enquête judiciaire, les enquêteurs recherchent activement deux individus, réputés armés, violents et très dangereux.

Le premier est dénommé Hamza AKARKACH. Il est né à Lille le 18/02/1991. Il est de nationalité française et est âgé de 29 ans. Il possède une cicatrice au niveau de la lèvre supérieure.

Le second est dénommé Aziz MOZOUNE, né à Saint-Pol-sur-Mer le 29/06/1986. Il est également de nationalité française et âgé de 34 ans.

Ces individus sont suspectés de participation à une organisation criminelle active dans le transport international de narcotique du Maroc vers l’Europe et la Belgique. Ils sont suspectés d’avoir notamment enlevé un citoyen belge en Espagne, de l’avoir séquestré et torturé durant plusieurs jours et lui faire subir de très graves sévices corporels.

Si vous avez vu Hamza AKARKACH et/ou Aziz MOZOUNE ou si vous connaissez l’endroit où ils se trouvent, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300 ou depuis l’étranger au +32 544 44 88.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu