La police recherche cet homme dans le cadre d'une enquête judiciaire

Dans le cadre d’une enquête judiciaire, les enquêteurs sont à la recherche de Fouad KARTIF, un homme âgé de 36 ans qui vit sans domicile fixe.

Fouad KARTIF est d’origine nord-africaine, il mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a peu de cheveux ou est chauve. Il a les joues creusées et porte une barbe finement taillée ou est complètement rasé.

Il pourrait être vêtu d’une une veste foncée, et/ou d’un bonnet multicolore.

Il est demandé à Fouad KARTIF de se présenter à la police.

La discrétion est assurée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email: avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du juge d'instruction à Bruxelles.