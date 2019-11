La police liégeoise retrouve un prétendu cambrioleur endormi sur le canapé

(Belga) Un individu a été privé de liberté samedi après s'être introduit dans une habitation, sans en avoir l'autorisation, a indiqué le parquet de Liège. Lorsque l'homme a été interpellé, il dormait sur le canapé.

Samedi, vers 6h30 du matin, une Liégeoise a contacté la police en expliquant qu'un dangereux voleur se trouvait chez elle. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé l'habitante de la maison à l'extérieur de son domicile, tandis qu'un prétendu voleur dormait sur le canapé à l'intérieur de l'habitation. A la vue des policiers, celui-ci a brièvement tenté de saisir un couteau mais a rapidement été maîtrisé. L'homme, en séjour illégal en Belgique, aurait été hébergé quelques temps par la propriétaire mais il n'était plus le bienvenu dans l'habitation depuis environ deux mois. Il s'est faufilé par le soupirail avant d'entrer dans la maison. L'individu, connu de la justice notamment pour association de malfaiteurs et coups et blessures, a été déféré samedi au parquet de Liège. (Belga)