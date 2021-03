La police recherche ces deux individus: l'un a braqué un Night and Day à Temploux et l'autre est un témoin-clé

Cet avis est diffusé à la demande du Parquet de Namur.

Le dimanche 24 janvier 2021 vers 20h15, à Temploux, un vol à main armée a été commis dans le Night & Day situé Chaussée de Nivelles.

Un individu profite de la sortie d'un client pour entrer dans le commerce, il s'avance vers le fond du magasin et fait mine de chercher un produit, il demande une bière à l’employé mais celui-ci lui refuse. Le jeune homme est hésitant mais il sort du commerce sans faire d'histoire.

Quelques instants plus tard, il revient. Cette fois il est beaucoup plus déterminé. Il se dirige directement vers l'employé et s'arrête devant l'entrée du comptoir. Il prétend être armé et laisse entrevoir qu'il possède une arme cachée dans son pantalon. Il s'avance vers l'employé et exige le contenu de la caisse. Il s’empare des billets et prend la fuite en s'encourant en direction du centre de Temploux.

L’auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il mesure environ 1m70 et est de corpulence mince. Il porte de lunette à monture foncée. Au moment des faits, il était vêtu d'une veste matelassée noire avec l’inscription EA7 sur le côté gauche de la poitrine, d'un pantalon en jeans bleu délavé et troué, de baskets blanches et d'une casquette claire avec l’inscription NY dont la penne est bleu clair.

Témoin clé

Dans le cadre de l'enquête, un témoin n'a pas encore pu être identifié. En effet, un peu avant l'arrivée de l'auteur, un client est entré dans le commerce et a croisé l'auteur à sa sortie. Les enquêteurs demandent à ce précieux témoin de se manifester.

Il est costaud et a les cheveux bruns mi-longs coiffés en bataille. Il portait un pantalon training gris, une veste matelassée foncée et des baskets brunes. Il portait un masque buccal foncé avec des motifs blancs de forme ronde.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

