La police recherche des personnes ayant connu Daniel Vander Meuter, tué le 6/10/2019

(Belga) Les services de police sont à la recherche de personnes qui ont connu Daniel Vander Meuter et qui pourraient donner des renseignements sur celui-ci, dans le cadre de l'enquête sur son meurtre. Le corps sans vie de cet homme âgé de 89 ans avait été découvert dans son habitation située rue Homère à Anderlecht, le 6 octobre dernier. La victime était décédée de manière très violente.

Les services de police sont à la recherche de personnes qui ont connu Daniel Vander Meuter et qui pourraient donner des renseignements utiles sur celui-ci. Il est aussi demandé aux personnes qui auraient remarqué des agissements suspects à proximité du domicile de la victime la veille des faits, soit le 5 octobre 2019, de se manifester. La police invite toute personne qui a des informations sur ce fait ou qui a remarqué un véhicule, une personne ou des agissements suspects dans la rue Homère à Anderlecht le 5 octobre 2019 de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)