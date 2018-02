La police recherche les auteurs de 14 cambriolages ou tentatives de vol: pouvez-vous l'aider?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet d'Anvers.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2017, 14 cambriolages ou tentatives ont été commis dans divers commerces de Zandhoven, une commune située à l'est d'Anvers, apparemment par les mêmes auteurs.



Sur l'une des images enregistrées par caméra, on remarque que les auteurs sont au moins au nombre de deux. Toutefois, un seul auteur apparaît clairement à l'image au moment où l'éclairage de la porte d'entrée se déclenche.





Description d'un des auteurs



Il est de corpulence athlétique, a les cheveux foncés et porte une fine barbe en collier. Il portait au moment des faits un bonnet, un pull à capuche, un pantalon de training et une veste avec un carré réfléchissant sur le côté gauche du thorax. Il portait également des chaussures de sport à semelles blanches.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu