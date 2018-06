La police tire sur un homme à Gand, deux enquêtes ouvertes

(Belga) La police a tiré sur un homme lundi vers 19h00 à Gand. Celui-ci a été grièvement blessé et ses jours sont en danger, indique la section Gand du parquet de Flandre orientale. Les circonstances de la fusillade ne sont pas encore claires.

Le parquet a ouvert une enquête à la suite de l'incident survenu au carrefour entre la chaussée de Zwijnaarde et l'Edelsteenstraat. "Une personne a été grièvement blessée dans la fusillade", a confirmé la porte-parole du parquet An Schoonjans. "Les circonstances précises de l'incident sont en cours d'investigation. Selon la procédure, deux enquêtes ont été ouvertes. Une sur les faits qui ont donné lieu à l'intervention de la police, l'autre sur l'intervention elle-même." Avant ces faits, la police avait déjà reçu plusieurs signalements. Il pourrait s'agir d'une prise d'otage d'une femme par l'homme touché par le tir. Mais le parquet ne souhaite pas donner davantage de détails à ce stade. Personne d'autre n'a été blessé. L'identité de la personne touchée n'a pas été divulguée. Le lieu de la fusillade est inaccessible pour les raisons de l'enquête. Le labo, le parquet et un expert en balistique sont sur place. Le comité P a également été saisi pour enquêter sur le tir du policier. On ignore à ce stade s'il a agi par légitime défense. (Belga)