La police va former des policiers serruriers

(Belga) La police fédérale va être formée à des tâches de serrurerie, rapportent la Dernière heure et Het Laatste Nieuws, samedi. Lors de perquisitions, ils pourront ainsi prendre la place des serruriers indépendants qui refusent de plus en plus souvent d'intervenir.

Les serruriers professionnels sont moins enclins à accepter les requêtes de la police, car la justice met trop de temps à les payer, selon la Fédération des serruriers, citée par la DH. "Avec des formations de serrurier, nous pourrons nous débrouiller nous-mêmes", indique la police fédérale. Cette dernière souhaite former au moins un policier par équipe d'enquête en Belgique. La formation sera donnée dans les écoles de police. Le policier formé formera lui-même des collègues. "Il faut le voir comme une solution de secours, pour les cas urgents, quand il n'y a vraiment pas de serrurier sous la main et qu'il faut absolument pénétrer dans l'habitation", selon le service presse de la police fédérale. (Belga)