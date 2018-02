La police voit un homme courir derrière une voiture et assiste en direct à un délit de fuite (vidéo)

Ce mardi soir, le magazine Enquêtes nous plonge en plein délit de fuite. Un policier va tout à coup repérer un comportement suspect. Un homme est en train de courir derrière une voiture, il se passe quelque chose d’anormal. Repérée par le policier, la voiture prend la fuite, mais le conducteur n’ira pas bien loin. Quand la police demande à l’automobiliste pourquoi quelqu’un courait derrière lui, sa réponse est peu convaincante et beaucoup trop énervée. "Mais je ne sais pas, je vois qu’il vient m’agresser et je ne sais pas pourquoi. C’est ça, je ne comprends pas", explique-t-il.



Un des policiers décide donc de retourner vers l’homme qui courait derrière la voiture pour comprendre ce qu’il s’est passé. Ce dernier explique que l’automobiliste a cassé sa voiture. "Seulement la mienne", précise-t-il.



