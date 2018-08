La presse britannique révèle l'identité du suspect: un Britannique d'origine soudanaise

(Belga) Au lendemain de l'attentat à la voiture-bélier à Londres, qui a fait trois blessés à proximité du parlement, la presse britannique a identifié mercredi le suspect détenu par la police comme étant Salih Khater.

La police antiterroriste, chargée de l'enquête, a refusé de confirmer le nom de ce Britannique de 29 ans, détenu pour "soupçon d'actes terroristes". Elle poursuivait, mercredi matin, ses perquisitions entamées la veille au soir à Birmingham et Nottingham (centre de l'Angleterre). Les enquêteurs ont établi que le véhicule utilisé dans l'attaque était arrivé de Birmingham à Londres lundi soir. Selon le Telegraph, le suspect habite dans le quartier de Hall Green, à Birmingham, où il est manager d'un magasin. Il est d'origine soudanaise, a étudié à l'université des sciences et technologies de Khartoum, d'après sa page Facebook, et serait arrivé au Royaume-Uni il y a cinq ans. Le quotidien avance que Salih Khater était connu des services de police de Birmingham. Le chef de l'antiterrorisme, Neil Basu, avait déclaré mardi qu'il n'était "pas connu" de la police londonienne et des renseignements intérieurs (MI5). D'après le Times, la police tente d'établir si un lien existe entre Salih Khater et Khalil Masood, auteur d'un attentat similaire en mars 2017 à proximité du parlement de Londres, qui avait fait cinq morts et des dizaines de blessés. Khalil Masood habitait à Sparbrook, un autre quartier de Birmingham, à une dizaine de minutes seulement du lieu d'habitation de Salih Khater. L'attentat perpétré mardi au moyen d'un véhicule-bélier, une Ford Fiesta, a fait trois blessés légers, dont deux ont été brièvement hospitalisés. Une troisième personne a été soignée sur place. (Belga)