La Province de Hainaut veut réduire son utilisation de plastique à usage unique

(Belga) Le Collège provincial du Hainaut a annoncé, vendredi, son approbation des lignes principales d'un plan de réduction de l'usage de plastique à usage unique dans les institutions provinciales.

Le Conseil provincial du Hainaut entend concrétiser une résolution qu'il a prise en 2019 pour "limiter le plastique dans les institutions de la Province". Le Collège a ainsi confié à son administration un travail d'état des lieux des situations de terrain et de recherche de solutions alternatives au plastique, dont on sait que seulement 30 % est recyclé. "Le comité de Développement durable, constitué de spécialistes issus de l'administration, a rendu son état des lieux intégrant les alternatives possibles aux différents matériaux plastiques et identifiant de bonnes pratiques déjà mises en ?uvre dans différentes institutions", ont indiqué, vendredi, les instances du Hainaut. Une planification a été mise au point pour concrétiser l'élimination, d'ici 2024, de "tous les plastiques n'étant pas jugés indispensables". La candidature du Hainaut a été retenue par la Wallonie pour bénéficier d'un accompagnement dans le cadre du programme "Vers des organisations durables". Les instances ont, par ailleurs, pris connaissance d'une analyse des propositions avancées par l'Assemblée provinciale des Jeunes pour répondre à l'urgence climatique. Cette assemblée, constituée d'élus représentant toutes les écoles provinciales, bénéficie de moyens financiers pour améliorer le cadre de vie de leurs établissements dans une logique durable. (Belga)