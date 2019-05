La sœur de Julie partage un message émouvant après le drame

La terrible nouvelle est tombée ce lundi. Julie, la jeune femme de 23 ans portée disparue depuis samedi, a été retrouvée morte. Un drame qui frappe sa famille et ses amis de plein fouet.



Durant les recherches, la sœur de Julie, Elise, avait publié un appel à témoins sur Facebook. Sa publication avait été largement partagée sur le réseau social.



Ce lundi, tard dans la soirée, Elise a publié un message émouvant. Le voici:



Bonjour à tous, comme beaucoup d’entre vous l’ont peut-être déjà entendu, le pire scénario possible a eu lieu. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre aide, c’était incroyable de voir le nombre de personnes venues distribuer des tracts et diffuser nos messages. Sans votre aide, nous serions toujours dans l'incertitude. Nous souhaitons également vous remercier tous pour le soutien que vous nous apportez. Nous recevons des messages, mais répondre est un peu difficile, j'espère que vous comprenez.



Elle était au mauvais endroit au mauvais moment.



Si tout le monde assumait même quelques-unes de ses belles qualités, le monde deviendrait un endroit beaucoup plus beau.

La tristesse s'est répandue parmi les proches de Julie. Pour ses amis, l'heure est au recueillement. "Julie était très intelligente. À l'université, elle est partie deux fois en Erasmus, dont une fois en Australie. Elle y a vécu parmi les meilleurs moments de sa vie. Elle était maintenant prête à commencer à travailler, elle cherchait un emploi", confient ses amis à nos confrères de Het Nieuwsblad.



Ce qui revient le plus parmi les témoignages? Julie était très sociable et avait beaucoup d'amis. "Elle était très sportive", raconte une copine. "Elle a préféré emprunter le plus bel itinéraire en vélo, même si c'était plus long. Elle aimait la nature et le coucher de soleil. Nous ne pouvons toujours pas croire que cela lui est arrivé. Elle devait être sans défense, car elle ne se serait pas laissée faire".



Les étudiants de l'Université d'Anvers sont accompagnés par deux psychologues. Un espace a été ouvert au sein de l'établissement pour permettre aux étudiants de se retrouver.