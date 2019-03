La Ville de Binche a tiré un bilan très positif du Carnaval 2019

(Belga) Les autorités binchoises se sont réjouies, dans un bilan publié mardi soir, du bon déroulement des festivités du Carnaval de Binche 2019.

Les trois jours de festivités carnavalesques à Binche se sont déroulés sans problèmes majeurs. Dans un communiqué publié mardi soir, les autorités binchoises ont tiré un "bilan très positif pour l'édition 2019 du Carnaval". Les évènements festifs ont pris place au coeur de la Cité du Gille du 3 au 5 mars. "La Ville se réjouit du bon déroulement des différentes festivités carnavalesques et en particulier des cortèges et des rondeaux du Mardi Gras, qui se sont déroulés sous un grand ciel bleu l'après-midi et dans une nouvelle configuration très réussie le soir", a indiqué le communiqué de la Ville, qui a annoncé une fréquentation de l'événement estimée à plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les trois jours du Carnaval. Plus de 1.000 Gilles entourés des diverses sociétés de fantaisie ont perpétué mardi la tradition binchoise dans les cortèges et les rondeaux sans aucun incident majeur. A 23 heures, on enregistrait, au total, une vingtaine d'arrestations administratives pour divers troubles de l'ordre public. La sécurité du Carnaval était assurée par 450 policiers binchois, fédéraux et des zones voisines, assistés par 48 caméras de surveillance en centre-ville et appuyés par un hélicoptère de la Police fédérale. (Belga)