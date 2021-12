La ville de Mons a présenté un budget 2022 en équilibre avec un apport du Plan Oxygène

(Belga) Les instances de la ville de Mons ont présenté mardi leur budget 2022 "en équilibre" avec, toutefois, une perte de 1.148.000 euros en recette à cause de la crise sanitaire et de son impact économique sur, notamment, les pertes d'emplois, le chômage économique et l'impact sur les commerces.

Pour atteindre l'équilibre budgétaire annoncé pour 2022 à 189 millions d'euros à l'ordinaire, les instances montoises ont fait appel au Plan Oxygène, une enveloppe d'aide wallonne proposée sous forme de prêt aux communes dont les finances sont mises en difficultés par les crises et les transferts des charges du fédéral, dont le montant total s'élève à plus de 13,4 millions d'euros. Le budget 2022 ne touche toutefois pas à la fiscalité ni aux investissements à Mons, annoncés à hauteur de 147 millions d'euros. Au niveau des charges, les instances montoises ont notamment pointé l'augmentation du nombre de revenus d'intégration sociale (RIS), une hausse de la dotation à la zone de police (23.026.051 euros), une dotation de 3.523.963 euros à la zone de secours Hainaut-Centre, une indexation de 4% des salaires des travailleurs communaux. Le budget énergétique des bâtiments communaux et des écoles a été revu à la hausse de 10%. L'intervention communale pour le CPAS est de 23.315.340 euros, celle pour l'intercommunale HYGEA de 6.138.855 euros. (Belga)