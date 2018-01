Laetitia, jongleuse du feu, a eu le visage et le bras brûlés: elle raconte avoir été soignée par des "coupeurs de feu"

Avez-vous déjà entendu parler des coupeurs de feu ? Ces personnes ont la faculté d’atténuer, voire de faire disparaître les brûlures. Ce soir, l'émission Reporters se penche sur cette pratique ancestrale mystérieuse. Est-elle vraiment farfelue? Un extrait du reportage a été diffusé dans le RTL INFO 13H.

A chaque fois, c’est le même rituel : il chuchote quelques mots. "C’était une prière et un acte de magnétisme curatif, je pratique les deux. D'un côté spirituel, la prière me permet de réagir, et le magnétisme me permet que je demande à l’endroit où la personne est brûlée, pour pouvoir réagir sur l’endroit, à distance", raconte un coupeur de feu.





Laetitia, jongleuse du feu, a été soulagée il y a quatre ans grâce notamment à des coupeurs de feu alors qu’elle venait de subir un terrible accident. Elle a accepté de nous raconter cette histoire traumatisante. "On était en représentation avec deux amis, dans un petit festival d’art de rue, et on n’aurait jamais pu le prévoir, c’était vraiment un concours de circonstances, de plusieurs choses différentes, et j’ai fini brûlée vive en plein spectacle malheureusement".





"J’avais la peau de ma joue qui pendait ici"



Ses plaies sont très douloureuses et son bras est particulièrement brûlé, tout comme son visage. "J’avais la peau de ma joue qui pendait ici", raconte-t-elle.



Et c’est pourtant bien lorsqu'elle était à l’hôpital de Loverval que Laetitia a reçu les soins à distance des coupeurs de feu. "Ça pour moi, ça devient très difficile à croire", commente Raymond Peeters, chirurgien des grands brûlés.

