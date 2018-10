Laurent Denis n'est plus avocat au Barreau de Bruxelles depuis septembre dernier

(Belga) Laurent Denis qui, selon une information de Het Nieuwsblad, aurait été arrêté dans le cadre de la récente enquête pour corruption dans des clubs de D1 belges, n'est plus inscrit comme avocat à Bruxelles. "Monsieur Denis a demandé son omission et elle lui a été accordée", a confirmé à l'agence Belga le bâtonnier Michel Forges.

Laurent Denis n'est plus inscrit comme avocat au Barreau de Bruxelles, à sa propre demande selon Me Michel Forges, bâtonnier de l'ordre francophone du Barreau de Bruxelles. "Monsieur Denis a demandé son omission et elle lui a été accordée le 1er septembre dernier", a-t-il déclaré. Celui-ci a précisé que "le fait qu'un avocat n'est plus au barreau ne lui permet pas d'échapper à une mesure disciplinaire qui pourrait être décidée le concernant, pour des faits commis alors qu'il exerçait encore comme avocat". Une suspicion de fraude touche actuellement le milieu du football belge. Une grande enquête est menée depuis ce mercredi dans plusieurs clubs de D1A. Il s'agit de faits présumés d'organisation criminelle, de blanchiment d'argent et de corruption dans le cadre de la division 1A de football. Ce mercredi, 57 perquisitions, notamment dans une dizaine de clubs, ont été réalisées. Plusieurs figures importantes du football belge ont aussi été interpellées, parmi lesquelles l'agent de joueurs Mogi Bayat, l'ancien manager d'Anderlecht Herman Van Holsbeeck, l'entraîneur Ivan Leko, et deux arbitres. L'ancien avocat d'Anderlecht, Laurent Denis, aurait également été arrêté selon Het Nieuwsblad. Il avait été condamné en décembre 2015 dans le cadre d'une précédente affaire de corruption au sein du football belge. (Belga)