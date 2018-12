Le Belge qui a gagné à l'Euromillions s'est fait connaître: ce Liégeois compte donner une partie de ses gains à de bonnes oeuvres

Le gagnant belge de l'EuroMillions qui a remporté 50 millions d'euros le 16 novembre dernier s'est manifesté auprès de la Loterie Nationale, annonce cette dernière mardi. Ce Liégeois, qui souhaite garder l'anonymat, est le 4e gagnant au rang 1 en Belgique en 2018.

Cet homme, âgé "entre 35 et 44 ans" et qui joue à l'EuroMillions depuis le tout début du jeu, a gagné la somme de 50.340.151 euros grâce à une des 2 combinaisons de son Quick Pick, soit cinq bons numéros et deux bonnes étoiles. L'homme compte donner une partie de ses gains à des bonnes oeuvres et en faire profiter ses enfants.

Depuis son lancement en 2004, l'EuroMillions a déjà vu 33 gagnants belges remporter son jackpot. Le plus grand gagnant du Royaume avait empoché 168 millions d'euros le 11 octobre 2016. En 2018, quatre Belges se sont distingués au rang 1 en Belgique: l'un a empoché 107 millions d'euros en août dernier alors que deux autres ont remporté chacun 17 millions d'euros.