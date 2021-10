Le bilan grimpe à 46 morts dans l'incendie d'un immeuble à Taïwan

(Belga) Au moins 46 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré jeudi au sein d'un immeuble de 13 étages dans la ville portuaire de Kaohsiung, au sud de Taïwan, selon un nouveau bilan des services de secours, cités par les médias locaux.

D'après le quotidien indépendant hongkongais Apple Daily et un média taïwanais, les blessés sont au nombre de 41. Les secours étaient encore occupés à passer chaque étage au peigne fin pour retrouver toute personne encore éventuellement prisonnière de l'immeuble. Les étages supérieurs de l'édifice, construit il y a 40 ans, abritent environ 120 logements, tandis que les étages inférieurs, composés de commerces, restaurants, salles de karaoké et cinémas, étaient vides pour la plupart. Cette vacance a d'ailleurs valu à la tour son surnom de "maison fantôme". Le brasier a pu être éteint après quatre heures d'une intervention qui a mobilisé quelque 145 pompiers. Le président taïwanais Tsai Ing-wen a donné l'ordre de poursuivre les opérations de sauvetage et de reloger les personnes sinistrées, ainsi que d'enquêter sur l'origine de l'incendie mortel. (Belga)