Le blogueur qui a brûlé le livre sur Marc Dutroux veut porter plainte contre l'avocat

Le blogueur Cédric Z., qui s'était fait remarquer pour une vidéo où on le voit brûler le livre écrit par l'avocat de Marc Dutroux, Bruno Dayez, souhaite lui-même déposer plainte à l'encontre de ce dernier. C'est ce qu'il a précisé à l'intention de Sudpresse, qui rapporte l'information vendredi.

"Avec mon avocat, nous comptons bien déposer plainte, à notre tour, contre Me Dayez, suite aux insultes. Lorsqu'il a évoqué un 'dégénéré', il parlait bien de moi", précise le jeune homme, qui répète que ses propos repris sur la vidéo "ont été mal compris". "J'ai dit qu'il risquait d'y avoir des actes portés contre des biens et des personnes. Je me suis mal exprimé, je n'ai jamais voulu appeler à ce que de tels actes n'arrivent, évidemment", ajoute-t-il.

Le jeune homme a été interpellé vendredi soir et fait l'objet d'une instruction pour menace, avec ordre ou sous conditions, d'un attentat criminel. Il a ensuite été libéré sous conditions, dont celle de ne plus faire de commentaire sur Marc Dutroux et sur son avocat.