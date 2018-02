Le bourgmestre d'Ath éjecté de la liste PS pour les prochaines élections communales

(Belga) Le bourgmestre d'Ath, Marc Duvivier, ne pourra pas figurer sur la liste socialiste pour les prochaines élections communales, rapportent les sites d'information lesoir.be et sudinfo.be mercredi soir.

Renvoyé en correctionnelle pour des soupçons de faux en écriture notamment, M. Duvivier ne peut pas déposer sa candidature, conformément aux nouvelles modalités mises en place par le PS athois. "Avec la volonté de poursuivre à l'échelon local les réformes initiées par le Parti Socialiste en termes de démocratie participative, d'éthique et d'implication citoyenne, le comité du PS athois s'est réuni pour établir les modalités d'un règlement de dépôt des candidatures pour les élections communales d'octobre 2018", indique le comité du PS athois. Ce règlement, approuvé par l'unanimité des membres présents, précise "que le candidat ne pourra pas faire l'objet de poursuites ou avoir été condamné". "Dès lors, la situation problématique de M. Duvivier ne peut pas faire l'objet d'une exception par rapport aux dispositions adoptées par le comité du PS athois. Ne remettant aucunement en question les qualités de travailleur de M. Duvivier, le comité imagine mal cependant comment l'actuel bourgmestre pourrait sereinement mener la liste socialiste lors des prochaines élections communales et simultanément préparer sa défense devant les tribunaux. Le PS athois s'inquiète également de la possibilité de voir M. Duvivier être condamné, jetant ainsi le discrédit sur la famille socialiste", poursuit encore le communiqué. Le PS Athois invite Bruno Lefebvre, député wallon PS et bourgmestre de Chièvres, à tirer la liste de la ville. (Belga)