Le bourgmestre et le chef de corps de Liège rassurent les écoles de la Ville de Liège

(Belga) Le bourgmestre de la Ville de Liège, Willy Demeyer, et le chef de corps de la police, Christian Beaupère, ont tenu à soutenir et à rassurer les différents acteurs des établissements scolaires liégeois, durant la conférence de presse qu'ils ont tenu mardi après-midi.

Parmi les victimes se trouvait un jeune homme de 22 ans. Celui-ci se trouvait du côté passager de la voiture quand il a reçu plusieurs coups de feu. Élève à la Haute École de la Ville de Liège, il était en passe d'être diplômé et de devenir instituteur. "Les examens prévus mercredi à la Haute École sont bien évidement reportés. Il pourra en être de même, à la demande des élèves, pour les journées de jeudi et vendredi", a indiqué le bourgmestre liégeois, qui a souligné qu'une cellule de soutien psychologique allait être mise en place dans les bâtiments scolaires. Après avoir présenté ses condoléances à la famille de la victime, le bourgmestre a cédé la parole au chef de corps de la police de Liège. "Je tiens à rassurer les écoles. L'assaillant n'avait pas pour objectif de s'en prendre à elles et à ses occupants. Il voulait s'en prendre aux policiers et donc, à l'Etat belge", a conclu M. Beaupère. (Belga)