Le cascadeur belge Marc Sluszny a disparu dans un accident de plongée: le fil de sécurité s'est rompu

Le cascadeur belge Marc Sluszny a disparu dans un accident de plongée dans les environs de Perpignan (sud de la France), ont confirmé vendredi les Affaires étrangères sur base d'une information de VTM Nieuws.



Les Affaires étrangères sont en contact avec la famille de la victime et les autorités locales. Selon le journal local L'Indépendant, le cascadeur était parti avec un collègue jeudi pour effectuer une plongée sub-aquatique à 125 mètres de profondeur dans le gouffre de Font d'Estramar à Salses-le-Château.

Son coéquipier a réussi à remonter à la surface et prévenir les secours, indiquant que le fil de sécurité les reliant sous l'eau s'était rompu. Les secours ne sont pas parvenus à retrouver le plongeur et les recherches se sont interrompues dans la nuit, avant de reprendre vendredi.





Spécialiste des sports extrêmes



Marc Sluszny s'est fait connaître en tant que membre de l'équipe belge de Coupe Davis de tennis et comme escrimeur.

Spécialiste des sports extrêmes, le quinquagénaire a déjà établi plusieurs records: traversée de la Manche à la nage, record mondial de saut à l'élastique depuis une montgolfière, ascension de l'Annapurna I (8.091 mètres) sans oxygène, record de vol à voile en hauteur au-dessus de la cordillère des Andes, ...

En 2012, il avait également battu le record mondial de Vertical Run à Bruxelles. Maintenu par une corde, il a bouclé le 100 mètres, tête vers le bas le long de la façade de la tour Belgacom, en 15 secondes et 56 centièmes.