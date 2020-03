Le jardin d'Antonio infesté de rats: "On a un voisin qui les nourrit et les a apprivoisés"

Ce soir après le RTLINFO 19H, le magazine "Images à l'appui" se rendra en caméra cachée dans un quartier où les habitants accusent un de leurs voisins de nourrir les rats. Voici un extrait du reportage...

"On a un voisin qui nourrit des rats. Il ne met pas de sacs-poubelles. Il jette tous ses déchets à l'extérieur. Cela a attiré des rats qu'il a apprivoisés. Il les prend en main, il les fait rentrer dans sa maison. Ils sont comme des animaux domestiques. On se retrouve avec plus d'une centaine de rats et on est envahi. On ne sait plus quoi faire", commente Antonio, la mine déconfite.



Pour nous montrer l'ampleur du problème, Antonio nous fournit ses images. Visiblement, les rats se sont déjà attaqués à plusieurs maisons. Dès lors, certains habitants s'inquiètent pour les conséquences sanitaires et ont peur de sortir dans leur propre jardin.

"Je dois nettoyer tous les jours pour que cela ne sente pas l'urine de rat. Forcément, on doit mettre des gants, parce que, on peut attraper une maladie. Ma fille, je lui interdis l'accès au jardin. Je ne tiens pas à ce que mon enfant tombe malade à cause d'une personne qui ne fait rien", décrit le père de famille.

Pour protéger sa famille, Antonio, emploie les grands moyens: poison, piège ou encore arme blanche. Mais il peut aussi compter sur Rookie, son fidèle compagnon: "Pour la plupart des rats, j'essaye de les tuer moi-même, mais quand c'est le chien qui sort, c'est lui qui se charge de cela."

Cette situation n'affecte pas qu'Antonio, d'autres voisins sont venus témoigner devant notre caméra. Découvrez la suite dans notre émission "Images à l'appui", ce soir à 19h45.