Le chauffard de Strépy-Bracquenies sera-t-il placé sous bracelet électronique? La réponse est attendue aujourd'hui

Le 31 mai dernier, le parquet de Mons-Tournai avait décidé de faire appel de la décision prise par la chambre du conseil de Tournai, de placer le conducteur à l'origine du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies sous bracelet électronique. La décision est attendue ce mardi.

La Chambre du conseil de Tournai avait décidé de poursuivre la détention préventive de Paolo F., conducteur de la voiture à l'origine du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies, sous bracelet électronique. Le parquet de Mons-Tournai avait décidé de faire appel de cette décision. La Chambre des mises en accusations doit trancher ce mardi.

Dans les colonnes de Sudinfo, l'avocat de Paolo Falzone affirme que si son client est placé sous bracelet électronique, les victimes ne courent aucun risque de le croiser dans la rue. Il s'installera très loin.

Le drame avait été commis le 20 mars dernier lors du carnaval de Srépy-Braquegnies. Le conducteur était rentré avec sa voiture dans le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres. Paolo F. est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route.