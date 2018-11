Le cheval d’Isabelle et Léa est mort 3 mois après son achat: elles accusent le marchand

Le cheval de Léa est mort 3 mois seulement après son achat. Visiblement très mal en point, l'animal pourrait être victime d'un marché parallèle.

"Je vois un Appaloosa maigre mais avec les yeux d’une tristesse… Je n’aurais pas pu ne pas le prendre, c’était impossible donc on a mis un acompte sur le cheval pour pourvoir le ramener à la maison", raconte Isabelle.



Léa et Isabelle auraient mis en place un régime spécial pour lui faire prendre du poids. Herbes grasses, foin, compléments alimentaires, activité physique… elles pensent ainsi aider l’animal à reprendre des forces. Mais trois mois après son arrivée, c’est le choc. "On l’a retrouvé allongé en train d’agoniser", raconte la mère de famille.





"Une situation irrécupérable"



"J’ai constaté que le cheval était en état de cachexie, c’est-à-dire dans un état de maigreur très avancé. C‘est un cheval qui pesait peut-être encore 300 kilos alors qu’il aurait dû faire 500 kilos, explique Thierry Jamar, vétérinaire. Donc, c’est une situation irrécupérable. Aucun traitement ne pouvait être envisagé et donc il a bien fallu l’euthanasier."



Le cheval a été euthanasié sous les yeux de Léa. Pour Isabelle, le commerçant n’a pas été honnête sur l’état de santé de Cyrius.





