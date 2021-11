Le chiot de Pauline doit subir une intervention chirurgicale dont le montant s'élève à 5.000 euros: elle demande l'aide de l'éleveur...

Ce soir après le RTL Info 19 heures, l'émission Images à l'appui, revient sur l'histoire de Pauline. Elle a adopté un chiot qui souffre d'une malformation: il a une dysplasie.

Le vétérinaire nous explique ce mal: "Il a une malformation, en l'occurrence sur la hanche, c'est une laxité anormale. Si vous voulez, la tête du fémur n'est pas dans le bassin. Ici on est dans un cas extrême, parce qu'on est en luxation bilatérale, donc des deux côtés. Ce qui fait que chez elle, les deux têtes d'hanche sont complètement sorties. C'est malheureux pour le chien et cela va nécessiter plus de soins qu'un autre chiot."

Pauline est effondrée pour son chien. "On est tombé tous les deux en pleurs. On avait plein de questions en tête: comment ça va se passer? Je voulais savoir si elle avait mal", explique Pauline.

Pour éviter de finir paralysée Soha devra subir une opération dont le montant pourrait s'élever à 5.000 euros. Sous le choc Pauline décide de contacter l'éleveur pour qu'il prenne en charge l'intervention mais la jeune femme ne s'attendait pas à recevoir une telle réponse...

