Le comptable fraudeur a détourné 3 millions d'euros de l'Ecole européenne d'Uccle

Le procès d'un ancien comptable de l'Ecole européenne à Uccle débute mercredi à 9h00 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Cet homme est prévenu pour avoir détourné une somme de près de 3 millions d'euros au préjudice de cette école.

Les débats débuteront mercredi matin et se poursuivront éventuellement jeudi matin et vendredi matin également, devant la 59e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Le prévenu, un ancien comptable de l'Ecole européenne d'Uccle, âgé aujourd'hui de 68 ans, doit répondre de faux et usage de faux, blanchiment d'argent et abus de confiance. Il est poursuivi pour avoir détourné une somme de près de 3 millions d'euros au préjudice de cet établissement scolaire, entre 2006 et 2012.

Le comptable avait créé une SPRL nommée Habitation domotique piscine et jardins (HDP), ayant l'avantage de posséder le même acronyme que Huulp voor De Patroons, le secrétariat social de l'école. Grâce à cela, chaque paiement versé à la caisse sociale pouvait être doublé d'un autre vers la SPRL. Une simple copie de la facture du secrétariat social venait s'ajouter aux comptes de l'école, en guise de pièces justificatives.Le dossier montre que d'autres virements frauduleux ont été opérés par le prévenu vers les comptes d'une société dont les actionnaires n'étaient autres que ses enfants, eux aussi poursuivis devant le tribunal.