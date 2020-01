Le Conseil de Déontologie Journalistique constate que RTL INFO a permis l'identification possible d'une mineure

Le Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) a constaté qu’un reportage de RTL-TVI contrevenait à la déontologie journalistique en permettant, par convergence, l’identification directe et sans doute possible d’une mineure visée par des mesures de protection de la jeunesse.

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 15 janvier 2020 qu’une séquence du JT de RTL-TVI consacrée à l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir lancé un appel à attentat, séquence dans laquelle une mineure visée par des mesures de protection de la jeunesse était identifiée, n’était pas conforme au Code de déontologie journalistique.

Le CDJ a relevé que si l’évocation des faits passés auxquels la mineure était liée pouvait avoir un intérêt dans le cadre de l’information donnée, il n’en allait pas de même de son identification.

Il a ainsi estimé que mentionner le prénom de la mineure et des photos qui bien que floutées laissaient deviner son visage n’apportait aucune plus-value à l’information et permettait, par association au nom de famille de ses soeurs, son identification par un public autre que son cercle de proches. Le Conseil a également souligné que si l’identification de ses soeurs (personne interviewée et personne arrêtée) se justifiait au risque de rendre la mineure potentiellement identifiable, il n’était pas pour autant nécessaire d’y ajouter des éléments permettant de l’identifier complètement, directement et sans doute possible.

Consultez l’avis complet du CDJ.